Ein betrunkener Frankenthaler hat am Samstagabend gegen 20 Uhr im Heßheimer Rewe-Markt einen Security-Mitarbeiter gegen ein Auto gestoßen und dabei verletzt. Nach Polizeiangaben war der 59 Jahre alte Mann trotz seiner Alkoholisierung mit dem Pkw zum Einkaufen gefahren und reagierte aggressiv auf das Eingreifen des Sicherheitsdienstes. Die von dem Mitarbeiter gerufenen Polizeibeamten trafen den Mann, nachdem er seine Einkäufe erledigt hatte, an seinem Auto an. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Mann wurde zur Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen.