Ordentlich was los war am frühen Sonntagmorgen rund um eine Shisha-Bar in der Elisabethstraße in der Innenstadt von Frankenthal. Wegen Ruhestörung waren die Beamten laut Bericht gegen 4 Uhr gerufen worden. Als der Streifenwagen eintraf, seien zwei Personen geflüchtet. Die Polizei stellte die beiden 20-jährigen Frankenthaler jedoch. Die jungen Männer waren laut Bericht erheblich alkoholisiert und trugen geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich. Während des Einsatzes habe sich ein 22-Jähriger an die Polizei gewandt, weil er in der Bar von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Ein uneinsichtiger 20-Jähriger musste schließlich seine Musikbox abgeben. Er habe den Einsatz und die Nachtruhe massiv gestört, heißt es. Bereits in den späten Abendstunden war der Kommunale Vollzugsdienst in der Elisabethstraße unterwegs. Laut Polizei hatten rund um die Bar etliche Fahrzeuge so geparkt, dass der Verkehr massiv behindert gewesen sei. Wer etwas von dem Treiben im Umfeld der Shisha-Bar beobachtet hat, kann sich als Zeuge bei der Polizei unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.