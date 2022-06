Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß schnappten Polizisten zwei 14-Jährige, die am Freitabend gegen 22.40 Uhr versucht hatten, Fahrräder am Hauptbahnhof zu entwenden. Gegenüber den Beamten leugneten die Jugendlichen die Tat. Laut Bericht gaben sie an, lediglich schnell zum Zug gerannt zu sein. Die Täter wurden jedoch von Zeugen identifiziert, die die Polizei verständigt hatten und über einen dritten Täter informierten, der beim Anblick der Beamten mit einem gestohlenen Fahrrad geflüchtet war. Dieses fanden die Beamten kurz darauf im Neumayerring. Die Polizei sucht nun den Eigentümer eines Damenrads des Herstellers Framework. Das Modell heißt Venedig 200. Die beiden Jugendlichen wurden ihren Eltern überstellt. Die Ermittlungen zum dritten Täter laufen.