Der Verursacher des Schadens an einem in der Virchowstraße geparkten Hyundai steht zwar laut Polizei fest. Weil derjenige den Beamten zufolge nach dem Rempler am Samstag zwischen 13 und 13.45 Uhr aber nur einen Zettel mit Namen und Telefonnummer am Wagen der Geschädigten hinterlassen hat, wird nun trotzdem wegen Unfallflucht gegen ihn ermittelt. Die Höhe des Schadens beziffern die Ermittler mit rund 1000 Euro. Neben einer Strafe drohe dem Unfallfahrer auch, dass er den Kaskoschutz seiner Kraftfahrzeugversicherung verliere und sich an der Begleichung des Schadens beteiligt müsse. Der Zettel hinterm Scheibenwischer genüge nicht. Wenn der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs nicht erreichbar ist, müsse die Polizei gerufen werden, um den Unfall vor Ort aufzunehmen.