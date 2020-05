Die Polizei schätzt den Schaden, der bei einem Balkonbrand in eines Wohnhauses im Akazienweg in Mörsch am Mittwochabend entstanden ist, nach eigenen Angaben auf 30.000 bis 40.000 Euro. Ermittler der Kriminalinspektion Ludwigshafen hätten keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder auf einen technischen Defekt als Ursache für das gegen 20.30 Uhr ausgebrochene Feuer gefunden. Am Freitagvormittag nannte das Polizeipräsidium in einer Pressmitteilung „unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette“ als wahrscheinlichsten Grund für den Zwischenfall, bei dem die Flammen vom Balkon auf das angrenzende Wohnzimmer übergegriffen hatten.