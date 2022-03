Seinen Iveco-Kleintransporter stehenlassen und die Fahrzeugschlüssel abgeben musste nach Angaben der Polizei am Freitag ein 48 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg. Den Beamten zufolge hatte ihn eine Streife gegen 8.20 Uhr in der Ludwigshafener Straße kontrolliert. Abgesehen davon, dass der Fahrer ohne Gurt am Steuer saß, entdeckten die Polizisten einige Defekte: Sämtliche Bremsleuchten funktionierten nicht. Aus der auf Nachfrage vorgelegten Bescheinigung einer Prüfstelle sei außerdem hervorgegangen, dass dem Halter wegen „erheblicher technischer Mängel“ bei der letzten Hauptuntersuchung die Plakette verweigert worden war. Gegen den 48-Jährigen wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.