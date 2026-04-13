Weil er an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte, wurde ein 32-Jähriger Rollerfahrer am Sonntag gegen 19.20 Uhr im Foltzring von einer Streife angehalten und kontrolliert. Wie die Polizei meldet, zeigte der Mann dabei drogentypische Auffälligkeiten. Laut Bericht räumte der E-Scooter-Fahrer den Konsum von Drogen ein, verweigerte jedoch einen freiwilligen Urintest. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und von einen Polizeiarzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt. Gegen den Mann laufen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Paragraf 24a des Straßenverkehrsgesetzes.