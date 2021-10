Die Polizei Worms warnt vor Trickbetrügern am Telefon und rät zu Achtsamkeit und gesundem Misstrauen. Anlass für die Warnung ist laut Polizeimeldung eine Häufung der Fälle. Sieben seien bereits seit Donnerstagmittag gemeldet worden. Zielpersonen seien überwiegend ältere Menschen, die die Telefonbetrüger mit unterschiedlichen Geschichten zu täuschen versuchten: Sie geben beispielsweise vor, Polizeibeamte zu sein und behaupten, dass nahe Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben und deshalb Geld für die Kaution benötigten, um nicht inhaftiert zu werden. Auch werde versucht, vorzugaukeln, ein naher Verwandter sei an Corona erkrankt, und lediglich ein teures, noch nicht zugelassenes Medikament könne helfen, das Leben des Angehörigen zu retten. Es seien dabei Beträge bis zu 96.000 Euro sowie Schmuck und Goldbarren von den Angerufenen gefordert worden. Bislang, so die Polizei, hätten alle potenziellen Opfer die Betrugsmasche durchschaut und aufgelegt.

Die Polizei Worms rät deshalb, am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preiszugeben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, kein Geld an unbekannte Personen zu geben und keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Von angeblichen Amtspersonen sollte man sich den Dienstausweis vorzeigen lassen und bei Zweifeln, die Dienststelle direkt anrufen. Gleichzeitig sollte die angebliche Amtsperson vor der geschlossenen Wohnungstür warten. Generell gelte, dass die Polizei niemals Geldbeträge fordere.