Im Rahmen ihres diesjährigen Schwerpunktthemas „Verbesserung des Verkehrsklimas in der Wormser Innenstadt“ wird die Polizei laut Mitteilung auch in der nächsten Zeit unangekündigt das Verhalten im Straßenverkehr kontrollieren. Bei einer solchen Überwachung am Montag ab 11 Uhr in der Alzeyer und der Gaustraße seien 15 Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. Laut Bilanz wurden sechs mit dem Handy am Steuer ertappt, sie erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkteintrag in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Drei Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet und ein 44-jähriger Wormser war ohne Führerschein unterwegs.