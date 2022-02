Mit Schockanrufen haben unbekannte Täter am Mittwoch nach Angaben der Polizei Frankenthal versucht, höhere Geldsummen zu ergaunern. In mehreren Fällen hätten die mutmaßlichen Betrüger sich als Polizisten ausgegeben, die bei den Telefonaten über eine angebliche Notlage von nahen Angehörigen berichteten – beispielsweise als Verursacher eines Verkehrsunfalls. Die Angerufenen würden damit unter Druck gesetzt, dass ihre Angehörigen eine Haftstrafe nur gegen Übergabe eines Bargeldbetrags vermeiden könnten, heißt es in der Pressemitteilung. Den Ermittlern zufolge hätten in den bislang bekannten Fällen vom Mittwoch alle potenziellen Opfer die Masche durchschaut und die Gespräche schnell beendet. Die Inspektion warnt dennoch vor Betrugsversuchen, in denen das Vertrauen in die Polizei für kriminelle Zwecke missbraucht werde. Täter nutzten dafür falsche Dienstausweise, verschickten gefälschte E-Mails oder gäben sich am Telefon als Beamte aus. Bei verdächtigen Anrufen bittet die Polizei, sie über den Notruf 110 oder die Nummer 06233 3130 zu verständigen – am besten mit einem anderem als dem sonst verwendeten Telefon.