Vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal ausgeben, warnt die Polizei. Am Freitag hatte sich nach Angaben der Inspektion ein 90-jähriger Frankenthaler gemeldet, der am Vortag zwei ihm unbekannten Verdächtigen begegnet war: Die Männer hätten zwischen 17.30 und 17.50 Uhr bei ihm an der Haustür geklingelt, berichtete der Senior, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Es bestehe der Verdacht, dass in seiner Wohnung Wasser auslaufe, behaupteten die angeblichen Stadtwerke-Mitarbeiter; das müssten sie überprüfen. Als der 90-Jährige dann aber nach ihren Ausweisen gefragt habe, hätten die beiden „fluchtartig“ das Haus verlassen. Auf Rückfrage hätten dann die Stadtwerke bestätigt, dass sie keine Mitarbeiter zu dem Mann geschickt hätten.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu den unbekannten Verdächtigen. Sie werden so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, beide etwa 1,75 Meter groß. Der eine Mann war „etwas kräftiger“, der andere hatte eine normale Statur. Beide waren vollständig schwarz gekleidet, trugen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Baseballkappen mit weißem Aufdruck „NY“. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.