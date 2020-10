Vor Betrügern, die sich als Handwerker ausgeben und an der Wohnung klingeln, warnt die Polizeiinspektion Frankenthal. Abgespielt hat sich ein solcher Vorfall nach ihren Angaben am Donnerstag gegen 11.25 Uhr in der Pestalozzistraße. Dort klingelten zwei Personen, ein Mann und eine Frau, bei einem 87-Jährigen und behaupteten, sie müssten „das Bad kontrollieren“. Der Mann sei dann ins Bad gegangen, die Frau habe versucht, den Senior abzulenken, berichtet die Polizei. Tatsächlich sei der angebliche Handwerker dann weiter ins Schlafzimmer gegangen und habe dort Schubladen durchwühlt. Das fiel dem 87-Jährigen auf. „Hierauf verwies der Mann die beiden Personen der Wohnung“, heißt es im Bericht vom Freitag. Die Frau wird als etwa 30 Jahre alt und dunkelblond beschrieben; sie trug einen Mantel. Der Mann soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.