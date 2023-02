Mehrere Betrugsversuche mit unterschiedlichen Maschen hat die Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben Ende vergangener Woche registriert. Am Freitag hätten Täter in mehreren Fällen über das Messengerprogramm WhatsApp Kontakt mit potenziellen Opfern aufgenommen – unter dem Vorwand, es handele sich um Nachrichten von deren Kinder. Die Betrüger hätten dann dazu aufgefordert, die angeblich geänderten Nummern zu speichern und darüber zu kommunizieren. Aufgrund früherer Warnungen der Polizei hätten die Betroffenen, den Chat abgebrochen, bevor es zu Geldforderungen und einem möglichen finanziellen Schaden gekommen sei. Die Ermittler melden außerdem Betrugsversuche mit dem Enkeltrick, bei dem Täter verschiedene Varianten nutzen, um Geld zu ergaunern. In den aktuellen Fällen seien Frankenthaler von Fremden angerufen worden, die sich als Enkelkinder ausgaben und Geld forderten, um eine Verhaftung als Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls abzuwenden. Die Betroffenen hätten vorbildlich reagiert, die Telefonate beendet und der Polizei gemeldet, heißt es in der Pressemitteilung zu den Vorfällen. Die Beamten erinnern in diesem Zusammenhang an einige Verhaltensregeln: Wer telefonisch kontaktiert werde, solle keine Auskunft über Bargeld und Wertgegenständen geben und misstrauisch bleiben. Der Rat der Polizei: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.“ Am besten sei, einfach den Hörer aufzulegen und dann Anzeige zu erstatten.