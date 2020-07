Betrügerische Absichten vermutet die Polizei hinter einem von einer Festnetznummer mit Stuttgarter Vorwahl getätigten Anruf bei einer 54 Jahre alten Frau in Frankenthal am frühen Freitagnachmittag vergangener Woche. Den Beamten zufolge nahm die 54-Jährige das Gespräch nicht an. Auf ihrem Anrufbeantworter hinterließ eine unbekannte Frau eine Nachricht, in der sie sich als Mitarbeiterin der „Strafvollzugsbehörde Stuttgart“ ausgab und dazu aufforderte, bei Fragen zu einer „Strafsache“ die Zifferntaste 1 oder 2 ihres Telefons zu drücken. Weil ihr der Vorgang verdächtig erschien, verständigte die Frankenthalerin die Polizei. Die Ermittler erinnern in diesem Zusammenhang an ihre Warnung, am Telefon keine Auskunft zu Bargeld und Wertgegenständen oder deren Aufbewahrung zu geben. Weil sich in früheren Fällen Täter als Polizeibeamte auszugeben und Wertsachen in Wohnungen ihrer Opfer zu holen, stellt die Inspektion klar, das dies nicht zur üblichen Praxis von Polizeiarbeit gehöre. Bei Anrufen wie im geschilderten Fall raten die Beamten: auflegen und Anzeige erstatten.