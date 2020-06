In der Region häufen sich nach Darstellung der Polizei Betrugsversuche, bei denen sich Anrufer als Mitarbeiter einer Bank ausgeben und Geld ergaunern wollen. Exemplarisch schildern die Beamten einen Fall vom Donnerstagnachmittag, bei dem eine Frankenthalerin von einer ihr unbekannten Frau kontaktiert wurde. Diese habe sich als Mitarbeiterin der Bundesbank Berlin vorgestellt und einen Geldgewinn in Höhe von 47.800 Euro angekündigt. Bedingung: Für die Auszahlung sei eine Aufwandsentschädigung von 800 Euro zu entrichten. Während des Telefonats habe sie dann das Gespräch an einen Herrn weitergegeben. Die Frankenthalerin habe Verdacht geschöpft und gezielt nachgefragt. Das verunsicherte die mutmaßlichen Betrüger offenbar derart, dass sie auflegten. Die Ermittler loben das Verhalten der Frau und raten, im Zweifelsfall Gespräche einfach zu beenden und keine Zahlungen zu leisten. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.