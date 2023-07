Trickbetrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und vor allem ältere Menschen mit erfundenen Geschichten unter Druck setzen, um von ihnen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu ergaunern – Meldungen über solche Anrufe erreichen die Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben derzeit wieder häufiger. Die Ermittler geben deshalb Hinweise und Tipps. Der wichtigste: „Seien Sie misstrauisch!“ Polizisten bitten der Pressemitteilung zufolge niemals um Geldbeträge oder fordern dazu auf, Wertsachen herauszugeben. Bei Anrufen der Behörde werde nicht die Notrufnummer 110 angezeigt. Im Falle verdächtiger Anrufe rät die Polizei, nicht die Rückruftaste zu benutzen, sondern von einem anderen Telefon aus die 110 zu wählen. Zwei weitere Ratschläge: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder zu andere sensiblen Daten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.“ Das Beste aus Sicht der Sicherheitsexperten: einfach auflegen. Außerdem sollten Senioren unbekannten Personen nicht die Tür öffnen und ihnen Geld und Wertsachen übergeben. Informationen im Internet unter www.polizei-beratung.de. Der Kontakt zur Inspektion Frankenthal: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.