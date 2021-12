Die Polizei warnt nach zahlreichen Vorfällen am Montag in Frankenthal vor Versuchen, mit betrügerischen Anrufen Geld zu ergaunern. Die Unbekannten hätten sich am Telefon unter anderem als Polizeibeamte ausgegeben und von angeblichen Verkehrsunfällen berichtet, die ein naher Angehöriger verursacht haben soll. Die Masche dabei: Die benannte Person befinde sich nun in einer Notlage und brauche möglichst rasch eine hohe Summe Geld. Nach Darstellung der Ermittler hätten in Frankenthal alle Angerufenen richtig reagiert und das Gespräch beendet, ohne auf die Forderungen der mutmaßlichen Betrüger einzugehen. Oft genug führe der Trick mit den sogenannten Schockanrufen aber zum Erfolg, weil die Täter sich das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen und deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft ausnutzten. Die Polizei appelliert deshalb, misstrauisch zu sein und seltsame Anrufe zu melden. Kontakt: Telefon 06233 3130 oder per Notruf unter 110.