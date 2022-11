In Frankenthal und Umgebung häufen sich derzeit laut Polizei die Versuche, ältere Menschen am Telefon zu betrügen. Es handle sich dabei um Fälle, bei denen ein vermeintlicher Angehöriger oder falsche Polizeibeamte die Herausgabe von Geld fordern. So hatte ein 88-Jähriger aus Flomersheim am Montag Unbekannten Schmuck im Wert von 10.000 Euro übergeben, weil diese behauptet hatten, sein Sohn sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Grundsätzlich gelte: Am Telefon sollte keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder zu anderen sensiblen Daten erteilt werden. Die Polizei rät zu Misstrauen. Fremden solle weder die Tür geöffnet noch Geld oder Wertsachen übergeben werden. Wer sich unsicher sei, sollte Nachbarn oder nahe Verwandte hinzuziehen. Opfer von Betrug oder Betrugsversuchen fordert die Inspektion auf, diese Fälle unter Telefon 06233 313-0 zu melden.