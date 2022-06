Vermutlich haben sich am Dienstag, 28. Juni, zwischen 20 und 21 Uhr, an Autobahnauffahrten bei Worms mehrere Betrugsdelikte ereignet. Laut Polizeibericht hatten zwei Insassen eines dunklen Pkw mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage auf Seitenstreifen in der Nähe von Autobahnauffahrten angehalten. Danach sollen die beiden versucht haben, andere Fahrzeuge zu stoppen. Mit der Erklärung, liegengeblieben zu sein, baten sie um Geld zum Tanken. „Nachdem sie von hilfsbereiten Bürgern Bargeld erhielten, fuhren sie jedoch nicht weiter, sondern versuchten, weitere Autofahrer anzuhalten“, so die Polizei Worms, die vor dieser Betrugsmasche ausdrücklich warnt.

Die Beamten raten, generell keine Wertgegenstände oder Bargeld Fremden auszuhändigen, aber auch keine Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse zu geben. Sollte ein Autofahrer mangels Tankfüllung liegengeblieben sein, so helfe diesem ein Abschleppunternehmen. Bei Unsicherheit, ob es sich um Betrug oder eine echte Notlage handelt, sollte man sich dennoch entfernen und die Polizei informieren. Auf keinen Fall sollte man das eigene Fahrzeug verlassen und stattdessen sogar die Türen verriegeln.