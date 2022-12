Die Polizei wird in der Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen. Laut einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz gilt das besonders für Orte, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen. „Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie die Polizistinnen und Polizisten an“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Präsidium kündigt zudem verstärkte Verkehrskontrollen in der Silvesternacht an. „Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere“, betont ein Pressesprecher des Präsidiums. „Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Wer nicht mehr nüchtern ist, solle sein Fahrzeug deshalb stehen lassen.“ Im Internet gibt die Polizei unter https://s.rlp.de/0vxnS auch Tipps zum sicheren Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk, das in diesem Jahr wieder uneingeschränkt verkauft werden kann.