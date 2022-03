In den zurückliegenden Tagen hätten sich vermehrt Menschen bei der Polizei in Frankenthal gemeldet, die Ziel von Schockanrufen geworden seien. Allein am Montag seien vier Fälle bekannt geworden, heißt es auf Nachfrage. Zu einem Schaden sei es allerdings nicht gekommen. Professionell agierende Betrüger würden ihre potenziellen Opfer unter Druck setzen, täuschen und so versuchen, Vermögenswerte zu erlangen. Die Täter geben sich laut Polizei als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter oder als angebliche Verwandte in Geldnot aus. Wer einen Anruf bekommt, der ihm seltsam vorkommt, kann sich an die Polizei, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.

