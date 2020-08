Ein Motorroller der Marke Aprilia, der in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Grundstück in der Anna-Maus-Straße gestohlen worden ist, ist nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf einem nahe gelegenen Feldweg gefunden worden. „Das Lenkradschloss war gebrochen, aber der Roller ansonsten intakt“, berichteten die Beamten. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zu dem Vorfall Hinweise geben können, sich zu melden: per Telefon unter 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.