Nach Angaben von Augenzeugen ist ein Kind am Dienstagnachmittag einer möglicherweise folgenschweren Kollision mit einem Auto an der Einmündung Albrecht-Dürer-Ring-Mahlastraße nur knapp entgangen. Das hat die Polizei Frankenthal gemeldet. Das Kind wollte den Beamten zufolge gegen 17.15 Uhr die Mahlastraße auf Höhe der dortigen Sparkassenfiliale überqueren. Der Fahrer eines Opel Vectra habe es beim Rechtsabbiegen aber offenbar übersehen. Schon vor dem Beinahe-Unfall soll der Mann der Beobachtung von Passanten nach in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Polizisten hätten ihn in der Nähe gestoppt und kontrolliert, dabei aber keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten gefunden. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Sachverhalts Zeugen und auch das bei dem Fahrmanöver unter Umständen gefährdete Kind. Hinweise an die Inspektion, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.