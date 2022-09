In einem Vermisstenfall hat sich die Polizei am Freitag an die Öffentlichkeit gewandt: Sie sucht die 65 Jahre alte Linda Ackermann aus Worms, die seit Freitag vermisst wird. Die Gesuchte wird so beschrieben: zirka 1,55 Meter groß, schlank, asiatisches Erscheinungsbild, graues längeres Haar, bekleidet vermutlich mit blauer Hose, olivfarbener Bluse und beiger Weste. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war den Angaben zufolge das Wormser Brauereiviertel. Die 65-Jährige sei krankheitsbedingt orientierungslos und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise unter Telefon 06241 8520.