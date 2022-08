Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Hans-Kopp-Straße/Mahlastraße beobachtet haben, der sich am Samstag gegen 14.40 Uhr ereignet hat. Den Beamten zufolge wollte der Fahrer eines Autos bei grüner Ampel von der Hans-Kopp-Straße aus nach links in die Mahlastraße abbiegen. Ein weiteres Fahrzeug sei jedoch auf der gegenüberliegenden Frankenstraße trotz gelb zeigender Ampel noch schnell über die Kreuzung gefahren. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde dabei niemand. Einer der beiden Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Autos wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Nach Angaben einer Unfallbeteiligten soll der Vorgang von zwei unbeteiligten Fahrradfahrern beobachtet worden sein. Diese werden nun gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.