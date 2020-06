Nach Reifenstechern, die in Mörsch am Werk waren, sucht die Frankenthaler Polizei. Nach ihren Angaben wurden dort am St.-Stephan-Platz in der Zeit zwischen dem 22. Juni, 19 Uhr, und 28. Juni, 10 Uhr, „an einem VW Multivan die beiden vorderen Reifen und an einem VW Touran der linke hintere Reifen durch bislang unbekannte Täter beschädigt“. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise: per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.