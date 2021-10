Deutlich im Frontbereich demoliert dürfte der schwarze Porsche Cayenne sein, den die Polizei im Zusammenhang mit einer Fahrflucht sucht. Der Fahrer soll am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in Frankenthal-Eppstein Blechschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro verursacht haben. Der Besitzer eines grauen Ford Mondeo, der in der Dürkheimer Straße (Höhe Hausnummer 79) geparkt war, hatte erst einen Knall gehört – und dann festgestellt, dass sein Auto auf einen Renault Clio, der etwa 30 Zentimeter entfernt stand, geschoben worden war. Die Polizei vermutet aufgrund der Spuren, dass der Porschefahrer Richtung Flomersheim weiterfuhr. Hinweise zu Unfallhergang und Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 und per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.