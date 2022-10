Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Freitagabend in Frankenthal nach Flüchtigen gefahndet. Laut Mitteilung wollte eine Streife ein Auto im Bereich Weinbietring/ Peterskopfstraße kontrollieren. Doch dessen zwei Insassen seien zu Fuß geflohen. Die Polizei lässt offen, ob die beiden gefasst wurden. Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden, so die Polizei.