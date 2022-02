Die Polizei Frankenthal sucht wegen des möglichen Diebstahls zweier Fahrräder deren ursprüngliche Eigentümer. Beamten hätten die Räder am Dienstag sichergestellt. Ein Zeuge hatte den Ermittlern zufolge beobachtet, wie ein Nachbar drei Fahrräder vor seinem Haus abstellte. Laut Polizei war der Mann in der Vergangenheit an Fahrraddiebstählen beteiligt. Vor Ort habe der Verdächtige „plausible Angaben“ zum Kauf eines der Räder gemacht. Die zwei weiteren sollen „seit vielen Jahren“ in seinem Besitz sein – einen Nachweis habe er jedoch nicht. Ihr Erscheinungsbild passe zudem nicht zu dieser Aussage. Es handelt sich um ein lilafarbenes Fahrrad der Marke Peugeot mit lila Korb am Gepäckträger und weißen Griffen sowie ein grünes Fahrrad der Marke Hercules mit Zweibeinständer und vorne montiertem Korb. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.