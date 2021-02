Weißer Rauch stieg vom Heck eines Lastwagens auf, den eine Polizeistreife aus Frankenthal am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesichtet hat. Die Beamten stoppten den Wagen; bei einer Kontrolle zeigte sich, dass der Qualm von den hinteren Lkw-Bremsen stammte. Das berichtete die Polizeiinspektion Frankenthal am Mittwoch. Nach ihren Angaben wurde sofort ein Sachverständiger zugezogen. Der habe festgestellt, dass „die Bremsanlagen beider hinterer Achsen eine Temperatur von über 150 Grad aufwiesen. Dies könne in kürzester Zeit zur Entzündung der Reifen führen“, heißt es im Bericht der Inspektion. Die Polizeistreife begleitete den Lkw-Fahrer auf dem Weg in langsamer Fahrt zur nächsten Werkstatt. In der Werkstatt stellten die Fachleute fest, „dass die Bremsanlage komplett blockiert sei und eine Weiterfahrt unter keinen Umständen mehr möglich sei“. Der Lkw-Fahrer selbst habe die heikle Situation offenbar nicht richtig erkannt, schreibt die Inspektion in ihrem Bericht. Nur durch einen glücklichen Zufall sei es gelungen, das gefährliche Fahrzeug noch rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.