Gleich mehrfach soll ein Autofahrer aus Ludwigshafen am Donnerstagmittag den Verkehr gefährdet haben. Eine Zeugin hat laut Bericht gegen 13.15 Uhr die Polizei auf einen auffällig fahrenden Mercedes A140 mit LU-Kennzeichen aufmerksam gemacht. Dieser sei die B9 von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal gefahren, habe dann den Europaring und Foltzring befahren, hiernach habe sie ihn im Bereich der Schnurgasse aus den Augen verloren. Der Fahrer habe auf der B9 mehrfach Fahrzeuge ausgebremst und sei teilweise neben Fahrzeuge gefahren und habe die Fahrzeugführer über das geöffnete Seitenfenster angesprochen. Im Bereich des Wormser Tores sei er bei Rot über die Ampel gefahren. Eine Streife konnte das Fahrzeug stoppen. Gegen den Ludwigshafener wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.