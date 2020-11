Einen 76 Jahre alten Mann hat die Polizei am Donnerstagmorgen im wahrsten Wortsinn aus dem Verkehr gezogen, weil er auf seiner Fahrt von Lambsheim nach Frankenthal offenbar mehrfach mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und für gefährliche Situationen gesorgt hatte. Den Beamten zufolge hatte sich gegen 7.30 Uhr eine Frau gemeldet, die hinter dem Senior unterwegs war und seine Fahrmanöver beobachtet hatte. Eine Streife habe den Mann dann in der Johann-Klein-Straße gestoppt und kontrolliert. Nach dem Eindruck der Polizisten war der Lambsheimer wegen einer Erkrankung körperlich stark eingeschränkt. Ein Verwandter habe den 76-Jährigen, dessen Führerschein sichergestellt worden ist, vor Ort abgeholt. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des älteren Mannes gefährdet worden sein könnten. Seine Route führte von Lambsheim über die Landesstraße 522 und die Lambsheimer Straße in die Johann-Klein-Straße. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.