Mit einem alten, abgelaufenen Versicherungskennzeichen an seinem Roller war ein 37-jähriger Ludwigshafener unterwegs, den die Frankenthaler Polizei am Sonntag in der Mörscher Straße kontrolliert hat. Zudem war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen; gegen den Verantwortlichen wird daher nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.