Einen Radler, der in Schlangenlinien durch die Elisabethstraße fuhr, haben Zeugen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr der Polizei gemeldet. Laut Bericht entdeckte eine Streife den 34-jährigen Frankenthaler dann am Hauptbahnhof und hielt ihn an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.