Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere vom Lambsheimer Weiher wegfahrende Autos kontrolliert. Die Beamten zogen dabei zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr. Laut Mitteilung ergab ein Atemalkoholtest bei einer 35-Jährigen einen Wert von 0,42 Promille. Der Frau aus Carlsberg wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 21 Jahre alten Autofahrer zeigte der Test einen Wert von 0,75 Promille an. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Mann aus Ludwigshafen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gemäß dem Bußgeldkatalog kommt auf den 21-Jährigen nun eine Strafe in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.