Eine betrunkene Autofahrerin, die am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr mit ihrem Wagen unberechtigterweise auf das Gelände einer Firma in der Straße Im Spitzenbusch an der BASF-Kläranlage gefahren ist, hat ein Zeuge der Polizei gemeldet. Laut Bericht konnte die verständigte Streife den Pkw anhalten. Am Steuer saß eine 29-jährige Frau aus Überherrn, die den Beamten gegenüber angab, sich verfahren zu haben. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der 29-Jährigen wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.