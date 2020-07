Bei Schwerpunktkontrollen zum Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“ hat die Polizei am Montag in Frankenthal zehn Fahrzeugführer ertappt, die beim Fahren auf ihr Handy schauten. Das hat am Mittwoch auf Nachfrage das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitgeteilt. Damit fiel nahezu die Hälfte der 21 kontrollierten Personen am Steuer mit diesem Fehlverhalten auf. Zudem stellten die Beamten nach Angaben des Polizeisprechers fest, dass in acht Fällen der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Bei einem in Frankenthal gestoppten Fahrzeugführer ergab sich zudem der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum; ein Urintest bestätigte das. „Die Fahrt war damit für den 21-Jährigen beendet“, so die Polizei.

Ähnliche Kontrollen nahm die Polizei am selben Tag zudem in den Bereichen Ludwigshafen, Schifferstadt und Speyer vor. Die Bilanz (einschlich Frankenthal): Bei insgesamt 84 kontrollierten Fahrzeugen gab es 37-mal falsches Verhalten beim Thema Handy. Zudem hatten 32 Verkehrsteilnehmer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei weitere fuhren bei Rot über die Ampel.

„Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle“, warnen die Beamten. „Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im ,Blindflug’ zurück.“ Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Weitere Kontrollaktionen werden stattfinden, so das Polizeipräsidium.