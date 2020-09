„Nur aus Spaß“ habe ein 16-jähriger Beifahrer am Sonntagabend eine weiße Sturmhaube getragen und einen eingeschalteten Elektroschocker aus dem Fahrzeug gehalten, berichtet die Polizei Worms. Zeugen hätten dies der Inspektion am Sonntagabend mitgeteilt und darüber informiert, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen mit drei Personen besetzten VW-Bus handle, der durch die Stadt toure. Das Auto haben Streifen dann kurz nach 21 Uhr in der Kurfürstenstraße ausfindig gemacht und kontrolliert, so die Polizei weiter. Der 16-jährige Beifahrer habe sein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät und die Sturmhaube ausgehändigt. Für den Spaß sei nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz fällig.