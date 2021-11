Zeugen haben der Polizei am Montag einen Autofahrer gemeldet, der auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms Schlangenlinien gefahren sein soll. Bei der eingeleiteten Fahndung in der Umgebung stießen die Polizeibeamten auf ein Fahrzeug mit deutlich sichtbaren Beschädigungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,45 Promille. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Fahrer hat möglicherweise Unfälle verursacht

Aufgrund der Beschädigungen an seinem Wagen sucht die Polizei Zeugen, die etwas zu möglichen Unfällen sagen können. Diese könnten laut Fahrer auf der Strecke von der A6 bei Viernheim bis zur B9 bei Bobenheim-Roxheim passiert sein. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.