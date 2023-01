Von sechs Unfällen in ihrem Dienstgebiet infolge der winterlichen Straßenverhältnisse berichtet die Polizeiinspektion Frankenthal auf Anfrage. Die Dienststelle ist fürs Stadtgebiet, die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und Maxdorf sowie die Gemeinde Bobenheim-Roxheim zuständig. Bei den Kollisionen entstand nach Auskunft der Beamten vom Sonntagnachmittag rund 20.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Erfasst wurden wetterbedingte Unfälle ab Einsetzen des Schneefalls am Freitag bis zum Samstag. Das für die Vorder- und Südpfalz zuständige Polizeipräsidium hatte für die gesamte Region 34 Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn mit zwei Leichtverletzten für die Nacht auf Samstag und weitere 28 Zusammenstöße am Samstag gemeldet. Der Schaden insgesamt: 270.000 Euro.