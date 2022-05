Mit massiver Gewalt sollen drei Jugendliche am Freitagabend gegen 22 Uhr einem jungen Mann am Jakobsplatz im Süden der Innenstadt von Frankenthal seine Umhängetasche entrissen haben. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete die Gruppe danach. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere Platzwunden am Kopf und musste am Samstag im Krankenhaus genäht werden. Alle Täter sollen männlich und zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Es wird dringend um Zeugenhinweise gebeten. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.