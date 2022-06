In der Nacht zum Pfingstsonntag kam es im Stadtgebiet Frankenthal zu mehreren Fahrraddiebstählen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Heßheimer Straße mehrere Männer von Anwohnern auf frischer Tat ertappt. Sie flohen daraufhin. In der Wormser Straße wurde ein an einem Schnellrestaurant angeschlossenes Rennrad entwendet. In den Morgenstunden des Pfingstsonntags stießen Polizisten in Grünstadt dann bei einem Einsatz auf vier Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren – und auf das gesuchte Rennrad. Die Männer führten außerdem zwei weitere Fahrräder mit sich. Sie gaben zu, alle drei Räder zuvor in Frankenthal gestohlen zu haben. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Das Rennrad wurde bereits wieder seinem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die beiden anderen Zweiräder konnten noch nicht zugeordnet werden. Es handelt sich um ein silbernes Damenrad des Herstellers Pegasus und ein braun-grünes Jugendrad der Marke Ruhrwerk. Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Auf diesem Weg nehmen die Beamten auch weitere Zeugenhinweise entgegen. Zur Aushändigung der Fahrräder ist jeweils ein Eigentumsnachweis nötig. Gegen die Männer wurden laut Bericht Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.