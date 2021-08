Ein Zeuge hatte die Polizei am Freitagmorgen informiert, weil ihm zwei Frauen auf dem Rathausplatz verdächtig vorgekommen seien. Diese hätten mehrere Bürger erfolgreich angebettelt. Laut Zeugenaussage sollen sich die Frauen verdächtig zielgerichtet den Taschen der Passanten genähert haben. Einen Taschendiebstahl habe der Zeugen jedoch nicht beobachtet, heißt es im Polizeibericht. Beamten hätten daraufhin eine 22-jährige und eine 31-jährige Bettlerin angetroffen und durchsucht. Dabei habe man ein Handy gefunden, das zuvor in Germersheim entwendet wurde. Hinweise für einen kürzlich auf dem Rathausplatz begangenen Diebstahl habe es nicht gegeben. Passanten, die am Freitag gegen 10.30 Uhr mit den Bettlerinnen in Kontakt standen und anschließend den Verlust von Gegenständen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

Im Grundsatz stelle Bettelei in Deutschland keinen Straftatbestand dar, informiert die Polizei. Eine strafrechtliche Verfolgung könne in Ausnahmefällen dann erfolgen, wenn durch die Bettelei ein Straftatbestand, wie zum Beispiel Betrug oder Nötigung, erfüllt wird.