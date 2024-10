Zum Tag des Einbruchschutzes startete das Polizeipräsidium Rheinpfalz den Podcast „Einfach.Sicher“. Die Präventionsexperten des Präsidiums, Erster Polizeihauptkommissar Michael Lerch und Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf, widmen sich in dem Format dem Thema Einbruchschutz. Gerade jetzt, wo es wieder früher dunkler wird, seien vermehrt Wohnungseinbrecher unterwegs. Wie kann ich mein Zuhause effektiv vor Einbrechern schützen? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam? Die Experten beantworten diese Fragen. Zuhörer erfahren alles, was sie über Einbruchschutz wissen müssen: von einfachen Verhaltensregeln bis hin zu technischen Sicherungssystemen. Die Experten erklären zudem genau, wie Einbrecher vorgehen und welche Schwachstellen an Häusern und Wohnungen häufig ausgenutzt werden. Unter der Webadresse https://s.rlp.de/02iAMt0 ist der Polizei-Podcast im Netz zu finden. |fbx