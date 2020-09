Statt eines ausgesetzten Wildvogels, der ihnen gemeldet worden war, fanden die Polizisten am Samstag gegen 23 Uhr in der Willy-Brandt-Anlage eine verletzte Taube. Man habe das Tier in Obhut genommen und im Anschluss an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung.