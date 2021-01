Bei einem von Ermittlern aus Baden-Württemberg gesteuerten Einsatz hat die Polizei in Frankenthal am Montagvormittag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen: einen 45 Jahre alten Deutschen und einen 27-jährigen rumänischen Staatsbürger. Ein Zugriff erfolgte nach RHEINPFALZ-Informationen in einem Hochhaus im Albrecht-Dürer-Ring.

100 000 Euro Bargeld

Im Falle des älteren der beiden Tatverdächtigen hätten die Beamten einen bestehenden Haftbefehl vollstreckt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sowie von Garagen und Fahrzeugen stellte die Polizei 100.000 Euro Bargeld sicher – mutmaßlich der Erlös aus Drogengeschäften des Mannes, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage berichtete.

Sieben Kilo Rauschgift

In der Wohnung des 27-Jährigen entdeckten die Polizisten fünf Kilogramm Haschisch und zwei Kilogramm Methamphetamine. Er wurde wegen des Verdachts der Beihilfe zu Beschaffung und Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen und soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Geplanter Zugriff

Auf die Spur der beiden Männer seien die Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit anderen Verfahren gekommen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das sei ein üblicher Vorgang bei solchen Delikten. Es habe sich bei dem Einsatz um einen geplanten Zugriff gehandelt.