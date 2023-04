Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Beginn des Schulunterrichts am 17. August will sich die Polizeiinspektion Frankenthal den Zweiradfahrern wieder intensiver widmen. Eine Woche lang werden die Beamten der Fahrradstreife im Stadtgebiet unterwegs sein und das Verkehrsgeschehen an neuralgischen Punkten überwachen.

Es ist das erste Kontrollintervall in diesem Jahr, nachdem ein nach den Osterferien geplanter Einsatz der Fahrradstreife wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Geboomt während der Krise habe der Fahrradmarkt,