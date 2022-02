Eine leicht angeschmorte Kaffeemaschine hat am Mittwoch einen handfesten Streit zwischen zwei Frauen in Worms ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 75-Jährige versehentlich das Gerät auf dem Küchenherd ab und schaltete eine Herdplatte ein. Als sie es bemerkte, stellte sie den Herd unvermittelt ab und nahm die Kaffeemaschine zur Seite. Das erzürnte laut Polizei eine 76-Jährige so, dass sie eine Kaffeetasse durch die Küche warf. Damit traf sie die ein Jahr jüngere Frau so heftig am Hinterkopf, dass der Rettungsdienst verständigt werden musste. Eine Einweisung ins Krankenhaus sei nicht nötig gewesen. Die Polizei führte mit beiden Frauen ein Schlichtungsgespräch. Darin gelobten sie Besserung im künftigen Umgang miteinander.