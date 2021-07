Wie läuft die tägliche Organisation einer Polizeiinspektion? Was sehen und fühlen die Beamten vor Ort bei ihren Einsätzen? Diese und weitere Fragen will die Frankenthaler Dienststelle gemeinsam mit der Maxdorfer Wache am Montag mit einer ungewöhnlichen Aktion beantworten. Auf dem gemeinsam betriebenen Twitter-Kanal @Polizei_FT werden beide nach eigenen Angaben von 6.30 Uhr bis in die Nachtstunden hinein den Alltag bei der Polizei begleiten und dokumentieren. Über die Kurznachrichten-Plattform würden Einblicke in den Dienstbetrieb, aber auch in die Arbeit bei einzelnen Einsätzen gewährt. Diese seien „sonst nur schwer zu erhaschen“, heißt es in der Mitteilung. Die Inspektion freue sich auf eine Interaktion mit Twitter-Nutzern. Die Beamten reagierten auch auf Fragen. Die Polizei betont allerdings, dass ihr Twitter-Account keine dauerhafte Live-Verfolgung unterstütze und dort „Mitteilungen über strafrechtliche Sachverhalte oder Hilferufe nicht adäquat bearbeitet werden können“. Im Notfall sollten Bürger die 110 wählen. In weniger dringenden Fällen sei die Dienstelle unter der Rufnummer 06233 3130 erreichbar.