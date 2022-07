Weil zwei Jugendliche erneut versucht haben, in einer Rollerwerkstatt in Frankenthal einzubrechen, wurde laut Polizei ein früherer Diebstahl aufgeklärt, für den die jungen Mannheimer verantwortlich sein sollen. Über ein Baugerüst hatten der 15- und der 16-Jährige laut Polizei am Montagabend gegen 18.50 Uhr versucht, auf das Gelände der Werkstatt im Foltzring zu klettern. Der Besitzer bemerkte den Einbruchsversuch und rief die Polizei, die einen der Jungen direkt auf dem Gerüst festnahm. Der zweite sei nach kurzer Flucht an den Tatort zurückgekehrt und ebenfalls festgenommen worden. Der Werkstattbesitzer habe die beiden Jugendlichen aus Mannheim wiedererkannt. Sie sollen laut Bericht in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli von seinem Gelände drei Roller gestohlen haben. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.